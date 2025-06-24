Трамп сделал еще одно заявление об Израиле и Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран "почти одновременно обратились" к нему, якобы сообщив о желании примириться.

Источник: Трамп в своей соцсети Тruths

Прямая речь Трампа: "Израиль и Иран почти одновременно обратились ко мне и сказали: "МИР!"

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Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток – настоящие ПОБЕДИТЕЛИ!

Обе нации увидят в своем будущем большую ЛЮБОВЬ, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ.

Они так много получат, но и так много потеряют, если сойдут с пути ПРАВЕДНОСТИ и ИСТИНЫ".

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Что предшествовало: Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вести военных действий, если Израиль прекратит удары.

После этого израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, запущенные в сторону Израиля из Ирана, и сообщили, что ведут действия по перехвату.