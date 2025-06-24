Рятувальники завершили пошуки на місці російського удару у Києві: там загинули 9 людей
Вівторок, 24 червня 2025, 08:09
Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, де внаслідок російської атаки обвалилась частина житлового будинку, завершено. Російська атака 23 червня забрала життя 9 столичних мешканців.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова глави МВС: "Пошуково-рятувальні роботи… завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей".
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Деталі: Він додав, що наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, фахівці демонтують небезпечні конструкції.
Передісторія:
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- У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
- Внаслідок цього російського удару по Києву загинули 9 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Ще 34 людини дістали поранення.