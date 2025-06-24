Рятувальники завершили пошуки на місці російського удару у Києві: там загинули 9 людей 

Розбір завалів у Шевченківському районі Києва. Скриншот з відео ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, де внаслідок російської атаки обвалилась частина житлового будинку, завершено. Російська атака 23 червня забрала життя 9 столичних мешканців.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова глави МВС: "Пошуково-рятувальні роботи… завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей".

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Деталі: Він додав, що наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, фахівці демонтують небезпечні конструкції.

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