Спасатели завершили поиски на месте российского удара в Киеве: там погибли 9 человек

Разбор завалов в Шевченковском районе Киева. Скриншот из видео ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в результате российской атаки обвалилась часть жилого дома, завершены. Российская атака 23 июня унесла жизни 9 столичных жителей.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь главы МВД: "Поисково-спасательные работы... завершены. Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек".

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Детали: Он добавил, что сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы. В частности, специалисты демонтируют опасные конструкции.

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