Спасатели завершили поиски на месте российского удара в Киеве: там погибли 9 человек
Вторник, 24 июня 2025, 08:09
Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в результате российской атаки обвалилась часть жилого дома, завершены. Российская атака 23 июня унесла жизни 9 столичных жителей.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь главы МВД: "Поисково-спасательные работы... завершены. Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек".
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Детали: Он добавил, что сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы. В частности, специалисты демонтируют опасные конструкции.
Предыстория:
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- В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.
- В результате этого российского удара по Киеву погибли 9 человек, среди них – 11-летняя девочка. Еще 34 человека получили ранения.