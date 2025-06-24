Израиль подтвердил, что согласился на перемирие с Ираном

Израиль подтвердил, что согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, но при этом предупредил, что будет "жестко реагировать" на любые нарушения перемирия.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление Офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Детали: В заявлении говорится, что премьер встретился с Кабинетом министров, министром обороны, начальником штаба ЦАХАЛа и главой Моссада, чтобы сообщить, что "Израиль достиг всех целей операции "Восходящий лев", и даже больше".

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Дословно из сообщения: "Израиль устранил двойную непосредственную угрозу своему существованию – как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет... ЦАХАЛ достиг полного воздушного контроля над небом Тегерана, нанес серьезный ущерб военному руководству и уничтожил десятки целей".

В заявлении также впервые сообщается о гибели еще одного высокопоставленного иранского ученого-ядерщика.

Также в сообщении отмечается, что Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за их поддержку в обороне и "участие в устранении иранской ядерной угрозы".

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"В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня", – говорится в сообщении Офиса Нетаньяху.

Вместе с тем там подчеркивают, что Израиль "будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня".

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