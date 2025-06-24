Порошенко у Туреччині подарував мільйон доларів дітям – "Слідство.Інфо"
Народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" 5-тий президент України Петро Порошенко задекларував видатки на подарунок у розмірі 1 мільйон доларів США у Туреччині.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: На початку травня, як свідчить реєстр декларацій НАЗК, Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41,7 млн грн (1 мільйон доларів США за нинішнім курсом, – ред.) у Туреччині. Також нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 грн за проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував.
Пресслужба партії "Європейська солідарність" на запит видання повідомила, що Порошенко зробив подарунок дітям. Проте там не зазначили, кому саме і чому в Туреччині.
"Зміни до декларації Петра Порошенка були внесені у зв’язку з подарунком дітям із задекларованих коштів", – повідомили у пресслужбі.
На запитання щодо мети поїздки у пресслужбі сказали, що Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Вісбаден для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (з 23 по 24 квітня) і до Валенсії (Іспанія) на щорічний Конгрес Європейської народної партії (з 28 по 30 квітня).
Щодо Туреччини у пресслужбі зазначили, що туди Порошенко їхав "на запрошення колишнього міністра закордонних справ, депутата парламенту, керівника турецької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Мевлюта Чавушоглу, де провів переговори з турецькими посадовцями, зокрема, з питань, які стосуються міжнародних подій у Стамбулі".
У пресслужбі не зазначили точних дат візиту, але вочевидь у Туреччину Порошенко заїжджав між подіями у Вісбадені та Валенсії.
Журналісти намагались верифікувати слова партії, оскільки у публічній комунікації Порошенка та "Євросолідарності" жодної згадки про візит до Туреччини не було зазначено.
"Слідство.Інфо" написало колишньому міністру закордонних справ Туреччини Мевлюті Чавушоглу з проханням підтвердити цю інформацію, проте відповіді не отримало.
Також, попри звернення журналістів, у пресслужбі партії "ЄС" не надали жодних фотопідтверджень робочого візиту Порошенка.
Передісторія:
- 13 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошенка. Йому призначили 17 санкцій, переважно економічного характеру. Йдеться про блокування активів, обмеження торгівлі, заборона на оборонні закупівлі та купівлю землі. Порошенка також позбавили державних нагород, заборонили брати участь у приватизації, користуватися радіочастотами й надсилати кошти за кордон. Санкції введені безстроково.
- Указ президента пояснює ці дії тим, що Порошенко, мовляв, "створював загрозу національній безпеці та сприяв терористичній діяльності". Сам Порошенко назвав санкції незаконними, політично мотивованими та подав позов з вимогою їх скасувати.
- У травні Нацбанк визнав Порошенка особою з "небездоганною діловою репутацією". Того ж місяця суд на Вінниччині почав розгляд справи про розподіл спільного майна подружжя Порошенків – на понад 17,1 млрд грн.
- У партії "Європейська солідарність" заявили, що позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини "від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність".
- 16 травня суд закрив справу, бо не виявив предмет спору.