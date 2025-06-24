Порошенко у Туреччині подарував мільйон доларів дітям – "Слідство.Інфо"

Народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" 5-тий президент України Петро Порошенко задекларував видатки на подарунок у розмірі 1 мільйон доларів США у Туреччині.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: На початку травня, як свідчить реєстр декларацій НАЗК, Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41,7 млн грн (1 мільйон доларів США за нинішнім курсом, – ред.) у Туреччині. Також нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 грн за проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував.

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Пресслужба партії "Європейська солідарність" на запит видання повідомила, що Порошенко зробив подарунок дітям. Проте там не зазначили, кому саме і чому в Туреччині.

"Зміни до декларації Петра Порошенка були внесені у зв’язку з подарунком дітям із задекларованих коштів", – повідомили у пресслужбі.

На запитання щодо мети поїздки у пресслужбі сказали, що Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Вісбаден для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (з 23 по 24 квітня) і до Валенсії (Іспанія) на щорічний Конгрес Європейської народної партії (з 28 по 30 квітня).

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Щодо Туреччини у пресслужбі зазначили, що туди Порошенко їхав "на запрошення колишнього міністра закордонних справ, депутата парламенту, керівника турецької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Мевлюта Чавушоглу, де провів переговори з турецькими посадовцями, зокрема, з питань, які стосуються міжнародних подій у Стамбулі".

У пресслужбі не зазначили точних дат візиту, але вочевидь у Туреччину Порошенко заїжджав між подіями у Вісбадені та Валенсії.

Журналісти намагались верифікувати слова партії, оскільки у публічній комунікації Порошенка та "Євросолідарності" жодної згадки про візит до Туреччини не було зазначено.

"Слідство.Інфо" написало колишньому міністру закордонних справ Туреччини Мевлюті Чавушоглу з проханням підтвердити цю інформацію, проте відповіді не отримало.

Також, попри звернення журналістів, у пресслужбі партії "ЄС" не надали жодних фотопідтверджень робочого візиту Порошенка.

Передісторія: