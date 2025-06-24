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Порошенко в Турции подарил миллион долларов детям – "Слідство.Інфо"

Валентина РоманенкоВторник, 24 июня 2025, 15:14
Порошенко в Турции подарил миллион долларов детям – Слідство.Інфо
Петр Порошенко. фото "ЕС"

Народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" 5-ый президент Украины Петр Порошенко задекларировал расходы на подарок в размере 1 миллион долларов США в Турции.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В начале мая, как свидетельствует реестр деклараций НАПК, Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн (1 миллион долларов США по нынешнему курсу, – ред.) в Турции. Также нардеп отметил, что 25 апреля, несколькими днями ранее, оплатил 237 860 грн за проживание в Турции. Из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и чье проживание он оплачивал.

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Пресс-служба партии "Европейская солидарность" на запрос издания сообщила, что Порошенко сделал подарок детям. Однако там не отметили, кому именно и почему в Турции.

"Изменения в декларации Петра Порошенко были внесены в связи с подарком детям из задекларированных средств", – сообщили в пресс-службе.

На вопрос о цели поездки в пресс-службе сказали, что Порошенко ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля).

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Относительно Турции в пресс-службе отметили, что туда Порошенко ехал "по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, где провел переговоры с турецкими чиновниками, в частности, по вопросам, касающимся международных событий в Стамбуле".

В пресс-службе не указали точных дат визита, но очевидно в Турцию Порошенко заезжал между событиями в Висбадене и Валенсии.

Журналисты пытались верифицировать слова партии, поскольку в публичной коммуникации Порошенко и "Евросолидарности" ни одного упоминания о визите в Турцию не было указано.

"Слідство.Інфо" написало бывшему министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с просьбой подтвердить эту информацию, однако ответа не получило.

Также, несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии "ЕС" не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Порошенко.

Предыстория:

  • 13 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Петра Порошенко. Ему назначили 17 санкций, преимущественно экономического характера. Речь идет о блокировании активов, ограничении торговли, запрете на оборонные закупки и покупку земли. Порошенко также лишили государственных наград, запретили участвовать в приватизации, пользоваться радиочастотами и отправлять средства за границу. Санкции введены бессрочно.
  • Указ президента объясняет эти действия тем, что Порошенко, мол, "создавал угрозу национальной безопасности и способствовал террористической деятельности". Сам Порошенко назвал санкции незаконными, политически мотивированными и подал иск с требованием их отменить.
  • В мае Нацбанк признал Порошенко лицом с "небезупречной деловой репутацией". В том же месяце суд в Винницкой области начал рассмотрение дела о разделе общего имущества супругов Порошенко – на более чем 17,1 млрд грн.
  • В партии "Европейская солидарность" заявили, что иск о разделе имущества – общая тактика защиты семьи "от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность".
  • 16 мая суд закрыл дело, потому что не обнаружил предмет спора.

Порошенкодекларации
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