Порошенко в Турции подарил миллион долларов детям – "Слідство.Інфо"

Народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" 5-ый президент Украины Петр Порошенко задекларировал расходы на подарок в размере 1 миллион долларов США в Турции.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В начале мая, как свидетельствует реестр деклараций НАПК, Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн (1 миллион долларов США по нынешнему курсу, – ред.) в Турции. Также нардеп отметил, что 25 апреля, несколькими днями ранее, оплатил 237 860 грн за проживание в Турции. Из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и чье проживание он оплачивал.

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Пресс-служба партии "Европейская солидарность" на запрос издания сообщила, что Порошенко сделал подарок детям. Однако там не отметили, кому именно и почему в Турции.

"Изменения в декларации Петра Порошенко были внесены в связи с подарком детям из задекларированных средств", – сообщили в пресс-службе.

На вопрос о цели поездки в пресс-службе сказали, что Порошенко ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля).

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Относительно Турции в пресс-службе отметили, что туда Порошенко ехал "по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, где провел переговоры с турецкими чиновниками, в частности, по вопросам, касающимся международных событий в Стамбуле".

В пресс-службе не указали точных дат визита, но очевидно в Турцию Порошенко заезжал между событиями в Висбадене и Валенсии.

Журналисты пытались верифицировать слова партии, поскольку в публичной коммуникации Порошенко и "Евросолидарности" ни одного упоминания о визите в Турцию не было указано.

"Слідство.Інфо" написало бывшему министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с просьбой подтвердить эту информацию, однако ответа не получило.

Также, несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии "ЕС" не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Порошенко.

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