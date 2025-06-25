Сибига: Украина ожидает санкций ЕС, которые ударят по военному бюджету Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас сообщил, что Украина ожидает мощных санкций против России, которые ударят по военному бюджету правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Сибига в сети Х

Детали: Сибига назвал встречу с Каллас "хорошей"

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Прямая речь Сибиги: "Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию.

Мы ожидаем, что они будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина".

Детали: Министр также отметил, что обсудил с Каллас необходимость продвижения процесса вступления Украины в ЕС.

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Прямая речь Сибиги: "Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и что блокирование этого процесса одной страной является неприемлемым".

Напомним: Венгрия и Словакия отказались одобрить новый, 18-й, пакет санкций Европейского Союза против России, пока не состоится заседание Европейского Совета, где санкционное давление на РФ должны обсудить на уровне лидеров ЕС.

Каллас сообщила, что Евросоюз планирует утвердить 18-й пакет санкций против России до конца текущей недели (23-29 июня).

О том, чего можно ожидать от заседания Европейского совета 26-27 июня – читайте в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.