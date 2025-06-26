Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20

Працівник "швидкої" на місці російського удару у Дніпрі. Фото з Telegram Сергія Лисака

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Дніпро 24 червня зросла до 20.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. (Разом – ред.) із загиблими (у той день – ред.) у місті Самар – 22".

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Деталі: Лисак також додав, що від вечора 25 червня росіяни не припиняли атакувати Нікопольщину – били з важкої артилерії, fpv-дронами та скидали боєприпаси з БпЛА.



"Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто", – розповів голова ОВА.

Обстрілювали загарбники і Дніпровський район. Там є руйнування на території однієї з зон відпочинку.



Минулося без постраждалих.

Також Лисак повідомив, що близько опівночі захисники неба знищили над областю 2 ворожі безпілотники.

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