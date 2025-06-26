Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 20
Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Днепр 24 июня возросло до 20.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. (Вместе – ред.) с погибшими (в тот день – ред.) в городе Самар – 22".
Детали: Лысак также добавил, что с вечера 25 июня россияне не прекращали атаковать Никопольщину –били из тяжелой артиллерии, fpv-дронами и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.
"Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Огнем охватило кафе. Поврежедны инфраструктура, предприятие, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто", – рассказал глава ОГА.
Обстреливали захватчики и Днепровский район – там есть разрушения на территории одной из зон отдыха.
Обошлось без пострадавших.
Также Лысак сообщил, что около полуночи защитники неба уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника.
Предыстория:
- 24 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру и области. Сообщалось о 17 погибших и 279 раненых в Днепре и о 2 погибших и 14 раненых в городе Самар, что вблизи областного центра. Позже количество погибших в Днепре возросло.