Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 20

Работник "скорой" на месте российского удара в Днепре. Фото из Telegram Сергея Лысака

Количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Днепр 24 июня возросло до 20.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. (Вместе – ред.) с погибшими (в тот день – ред.) в городе Самар – 22".

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Детали: Лысак также добавил, что с вечера 25 июня россияне не прекращали атаковать Никопольщину –били из тяжелой артиллерии, fpv-дронами и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

"Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Огнем охватило кафе. Поврежедны инфраструктура, предприятие, 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто", – рассказал глава ОГА.

Обстреливали захватчики и Днепровский район – там есть разрушения на территории одной из зон отдыха.

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Обошлось без пострадавших.

Также Лысак сообщил, что около полуночи защитники неба уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника.

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