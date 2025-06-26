Сырский: ВСУ остановили продвижение РФ на Сумщине, линия фронта стабилизирована
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована.
Источник: Сырский
Детали: По его словам, на определенных участках украинские подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.
Сырский заявил, что на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ повторно сковали около 50 тысяч российских войск, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.
Прямая речь: "Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении".
Детали: Сырский сообщил, что на Северослобожанском направлении создана специальная группа по обороне городов и общин Сумщины.
Прямая речь: "Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.
Также назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника".
Что предшествовало:
- 24 июня Государственная пограничная служба зафиксировала снижение активности российских оккупантов в Сумской области, кроме участка в пределах Юнаковской и Хотинской общин.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Силами обороны была освобождена Андреевка.