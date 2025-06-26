КНДР может перебросить дополнительные войска в Россию в ближайшее время – Reuters

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, кроме того, Пхеньян продолжает поставлять в РФ оружие, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейских законодателей, которые цитировали данные разведки

Детали: По словам члена парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квона, Национальная разведывательная служба страны считает, что Россия может готовиться к "широкомасштабному нападению" на Украину в июле или августе.

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Прямая речь Ли: "Время развертывания дополнительного контингента – июль или август".

Он также отметил, что Северная Корея в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

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