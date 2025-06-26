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КНДР может перебросить дополнительные войска в Россию в ближайшее время – Reuters

Ирина БалачукЧетверг, 26 июня 2025, 12:33
КНДР может перебросить дополнительные войска в Россию в ближайшее время – Reuters
Глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото Getty images

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, кроме того, Пхеньян продолжает поставлять в РФ оружие, пишет Reuters. 

Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейских законодателей, которые цитировали данные разведки

Детали: По словам члена парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квона, Национальная разведывательная служба страны считает, что Россия может готовиться к "широкомасштабному нападению" на Украину в июле или августе.

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Прямая речь Ли: "Время развертывания дополнительного контингента – июль или август".

Он также отметил, что Северная Корея в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

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Предыстория:

  • После месяцев молчания в апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая в то время была частично под контролем ВСУ.
  • Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество базируется на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".

КНДРроссийско-украинская войнаРосcия
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