КНДР может перебросить дополнительные войска в Россию в ближайшее время – Reuters
Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, кроме того, Пхеньян продолжает поставлять в РФ оружие, пишет Reuters.
Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейских законодателей, которые цитировали данные разведки
Детали: По словам члена парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квона, Национальная разведывательная служба страны считает, что Россия может готовиться к "широкомасштабному нападению" на Украину в июле или августе.
Прямая речь Ли: "Время развертывания дополнительного контингента – июль или август".
Он также отметил, что Северная Корея в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.
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Предыстория:
- После месяцев молчания в апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая в то время была частично под контролем ВСУ.
- Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество базируется на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".