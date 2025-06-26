Нацгвардия отреагировала на избиение офицера бригады "Азов"

В Национальной гвардии назвали неприемлемой ситуацию с нападением на бойца 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, в которой он обвиняет военных Третьей отдельной штурмовой бригады.

Источник: официальное заявление НГУ

Дословно: "Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям.

Реклама:

Неприемлемой является ситуация, которая произошла 13 июня 2025 года в городе Ивано-Франковск, где было совершено нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича.

Мы убеждены, что правоохранительные органы проведут объективное, беспристрастное и всестороннее расследование этого инцидента, а виновные, в случае доказательства их причастности, понесут предусмотренную законом ответственность".

Детали: В НГУ отметили, что по информации правоохранительных органов, все лица, вероятно причастные к этому инциденту, установлены. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

РЕКЛАМА:

Нацгвардейцы отметили: "следует всегда помнить, что у нас общий враг – это РФ, и мы должны быть в единстве в борьбе против него".

В НГУ пообещали сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы все обстоятельства происшествия были установлены, а правовая оценка действиям причастных лиц – предоставлена в соответствии с действующим законодательством Украины.

Предыстория: