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Нацгвардия отреагировала на избиение офицера бригады "Азов"

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 12:45
Нацгвардия отреагировала на избиение офицера бригады Азов
ШЕВРОН НГУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Национальной гвардии назвали неприемлемой ситуацию с нападением на бойца 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, в которой он обвиняет военных Третьей отдельной штурмовой бригады.

Источник: официальное заявление НГУ

Дословно: "Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям.

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Неприемлемой является ситуация, которая произошла 13 июня 2025 года в городе Ивано-Франковск, где было совершено нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича.

Мы убеждены, что правоохранительные органы проведут объективное, беспристрастное и всестороннее расследование этого инцидента, а виновные, в случае доказательства их причастности, понесут предусмотренную законом ответственность".

Детали: В НГУ отметили, что по информации правоохранительных органов, все лица, вероятно причастные к этому инциденту, установлены. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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Нацгвардейцы отметили: "следует всегда помнить, что у нас общий враг – это РФ, и мы должны быть в единстве в борьбе против него".

В НГУ пообещали сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы все обстоятельства происшествия были установлены, а правовая оценка действиям причастных лиц – предоставлена в соответствии с действующим законодательством Украины.

Предыстория:

  • Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады.
  • Он сообщал, что это якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким". В частности, среди нападавших он называл Семена Клока и Василия Бондаренко, которые ранее уже привлекались к ответственности.
  • Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Билогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего собрата Сергея Цыганчука. Кориневич считает, что командующий 3 армейского корпуса Билецкий скрывал нападавших на него.
  • Третья отдельная штурмовая бригада пока никак не реагировала на инцидент и не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
  • 25 июня спецпрокуратура сообщила, что в деле о нападении на бойца "Азова" сообщено о подозрении двум военнослужащим, устанавливается возможная причастность других лиц.

АзовНацгвардияскандал
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