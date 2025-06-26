В Кремлі кажуть, що дату наступних українсько-російських переговорів в Стамбулі визначать після обмінів

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дата третього раунду прямих українсько-російських переговорів у Стамбулі буде визначатися після того, як закінчаться всі обмінні процедури, про які домовилися під час зустрічі 2 червня.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Зараз ми займаємося виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті на другому раунді переговорів, прямих, російсько-українських в Стамбулі. Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено - обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру".

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Деталі: На уточнювальне запитання, чи є якісь зрушення з датою проведення третього раунду переговорів, він сказав: "Ні. Коли буде - це буде оголошено".

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