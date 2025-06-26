В Кремлі кажуть, що дату наступних українсько-російських переговорів в Стамбулі визначать після обмінів
Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дата третього раунду прямих українсько-російських переговорів у Стамбулі буде визначатися після того, як закінчаться всі обмінні процедури, про які домовилися під час зустрічі 2 червня.
Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Зараз ми займаємося виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті на другому раунді переговорів, прямих, російсько-українських в Стамбулі. Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено - обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру".
Деталі: На уточнювальне запитання, чи є якісь зрушення з датою проведення третього раунду переговорів, він сказав: "Ні. Коли буде - це буде оголошено".
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- Протягом червня відбулась низка обмінів і повернень в Україну як полонених, так і тіл загиблих українських воїнів.