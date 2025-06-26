В Кремле говорят, что дату следующего раунда украинско-российских переговоров определят после обменов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда прямых украинско-российских переговоров в Стамбуле будет определяться после того, как закончатся все обменные процедуры, о которых договорились во время встречи 2 июня.
Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова
Прямая речь Пескова: "Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых, российско-украинских в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено - обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура".
Детали: На уточняющий вопрос, есть ли какие-то сдвиги с датой проведения третьего раунда переговоров, он сказал: "Нет. Когда будет - это будет объявлено".
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- В течение июня состоялся ряд обменов и возвращений в Украину как пленных, так и тел погибших украинских воинов.