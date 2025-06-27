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Оборона Донеччини: підрозділи у смузі ТГр "Вугледар" регулярно подавали неправдиві доповіді – DeepState

Іван Д'яконов, Ірина БалачукП'ятниця, 27 червня 2025, 00:44
Оборона Донеччини: підрозділи у смузі ТГр Вугледар регулярно подавали неправдиві доповіді – DeepState
Фото: DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що підрозділи у смузі тактичної групи "Вугледар" систематично подавали неправдиві дані, що створювало викривлене уявлення про ситуацію на фронті.

Джерело: Deepstate

Дослівно: "На ділянці вже колишньої ТГр "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні. Неприємним є той факт, що підрозділи у смузі ТГр "Вугледар" виділилися дуже частими подачами неправдивих доповідей, вказуючи "утримання" якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Але від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним". 

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Деталі: За даними DeepState, російські окупаційні війська значно просунулися в районі населених пунктів Шевченко, Бурлацьке та Вільне Поле на Новопавлівському напрямку Донецької області. 

Згідно з повідомленням аналітиків, противник веде інтенсивні штурмові дії по лінії Олексіївка – Зелене Поле, застосовуючи велику кількість піхоти. Також окупанти тиснуть із боку Запоріжжя в напрямку Зірки.

Окрім цього, противник активно заводить піхоту в село Комар, намагаючись повністю його захопити. Постійні штурми відбуваються на ділянці Шевченко – Вільне Поле – Новосілка.

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Довідково: Командиром тактичної групи "Вугледар" донедавна був генерал-лейтенант Сергій Наєв. 21 червня він повідомив про завершення каденції на цій  посаді.

У квітні Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі, та покращили тактичне положення на двох критичних напрямках. 

Наразі на мапі DeepState це село позначене як окуповане.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війна
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