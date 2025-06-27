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Оборона Донецкой области: подразделения в полосе ТГр "Угледар" регулярно подавали ложные доклады – DeepState

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 27 июня 2025, 00:44
Оборона Донецкой области: подразделения в полосе ТГр Угледар регулярно подавали ложные доклады – DeepState
Фото: DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что подразделения в полосе тактической группы "Угледар" систематически подавали ложные данные, что создавало искаженное представление о ситуации на фронте.

Источник: Deepstate

Дословно: "На участке бывшей ТГр "Угледар" продолжает стремительно рушиться оборона, а враг добивается значительных успехов в продвижении. Неприятным является тот факт, что подразделения в полосе ТГр "Угледар" выделились очень частыми подачами ложных докладов, указывая на "удержание" какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. Но от этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным".

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Детали: По данным DeepState, российские оккупационные войска значительно продвинулись в районе населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Вольное Поле на Новопавловском направлении Донецкой области.

Согласно сообщению аналитиков, противник ведет интенсивные штурмовые действия по линии Алексеевка – Зеленое Поле, применяя большое количество пехоты. Также оккупанты давят со стороны Запорожья в направлении Звезды.

Кроме этого, противник активно заводит пехоту в село Комар, пытаясь полностью его захватить. Постоянные штурмы происходят на участке Шевченко – Вольное Поле – Новоселка.

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Справка: Командиром тактической группы "Угледар" до недавнего времени был генерал-лейтенант Сергей Наев. 21 июня он сообщил о завершении каденции на этой должности.

В апреле Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия, что в Волновахском районе, и улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Сейчас на карте DeepState это село обозначено как оккупированное.

Донецкая областьоккупацияроссийско-украинская война
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