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УП: У регіонах планують змінити керівників прокуратур, кого пропонують призначити у Кравченка?

Альона Мазуренко , Українська правдаП'ятниця, 27 червня 2025, 13:08
УП: У регіонах планують змінити керівників прокуратур, кого пропонують призначити у Кравченка?
Фото - огп

Після призначення нового генерального прокурора Руслана Кравченка планують змінити керівників прокуратур у Вінницькій, Одеській, Харківській, Закарпатській, Черкаській та Київській областях. 

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Як стало відомо "Українській правді" від джерел у правоохоронних органах, наразі розглядаються такі кандидатури на посади обласних прокурорів:

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  • Олег Ткаленко — на посаду керівника прокуратури Вінницької області. Ткаленко наразі обіймає посаду заступника прокурора Київської області. У минулому працював у Сумській та Київській прокуратурах. Його ім’я також фігурувало в контексті публікацій про можливе недекларування вартості автомобілів преміум-класу, що належать родині.
  • Костянтин Мерімерін та Андрій Сваток — кандидати на керівні посади в прокуратурі Одеської області. Мерімерін у 2019 році вже очолював прокуратуру Вінниччини, а до того — місцеву прокуратуру в Одеській області. За даними з реєстрів, він нині працює в Офісі Генерального прокурора. Сваток обіймає посаду заступника прокурора Київської області. При цьому Сватка планують призначити головним прокурором регіону, а Мерімеріна його першим заступником. 
  • Олексій Химченко — розглядається як можливий керівник прокуратури Харківської області. Наразі він очолює прокуратуру Вінницької області. До призначення у жовтні 2023 року Химченко працював першим заступником прокурора Одещини. Має понад 16 років досвіду в органах прокуратури, є випускником Одеської юридичної академії.
  • Мирослав Пацкан — кандидат на посаду прокурора Закарпатської області. Перший заступник керівника Бориспільської окружної прокуратури Київської області, Ірпінь.
  • Володимир Пономаренко — розглядається як потенційний очільник прокуратури Черкаської області. Його ім’я раніше фігурувало у справі ВАКС: у 2021 році Пономаренка, який тоді працював суддею, засудили за зловживання впливом.
  • Андрій Турбар — імовірний претендент на посаду керівника прокуратури Київської області. Нині очолює Бучанську окружну прокуратуру. Відомий як ініціатор проєкту "Прокурор громади", який передбачає відкриту взаємодію прокурора з жителями територіальних громад.

У Дніпропетровській області кадрових змін наразі не передбачається — чинний керівник залишається на посаді.

Нагадаємо: 

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