УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Пятница, 27 июня 2025, 13:08
После назначения нового генерального прокурора Руслана Кравченко планируют сменить руководителей прокуратур в Винницкой, Одесской, Харьковской, Закарпатской, Черкасской и Киевской областях.
Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Как стало известно "Украинской правде" от источников в правоохранительных органах, сейчас рассматриваются следующие кандидатуры на должности областных прокуроров:
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- Олег Ткаленко - на должность руководителя прокуратуры Винницкой области. Ткаленко сейчас занимает должность заместителя прокурора Киевской области. В прошлом работал в Сумской и Киевской прокуратурах. Его имя также фигурировало в контексте публикаций о возможном недекларировании стоимости автомобилей премиум-класса, принадлежащих семье.
- Константин Меримерин и Андрей Сваток - кандидаты на руководящие должности в прокуратуре Одесской области. Меримерин в 2019 году уже возглавлял прокуратуру Винницкой области, а до того - местную прокуратуру в Одесской области. По данным из реестров, он сейчас работает в Офисе Генерального прокурора. Сваток занимает должность заместителя прокурора Киевской области. При этом Сватка планируют назначить главным прокурором региона, а Меримерина его первым заместителем.
- Алексей Химченко - рассматривается как возможный руководитель прокуратуры Харьковской области. Сейчас он возглавляет прокуратуру Винницкой области. До назначения в октябре 2023 года Химченко работал первым заместителем прокурора Одесской области. Имеет более 16 лет опыта в органах прокуратуры, является выпускником Одесской юридической академии.
- Мирослав Пацкан - кандидат на должность прокурора Закарпатской области. Первый заместитель руководителя Бориспольской окружной прокуратуры Киевской области, Ирпень.
- Владимир Пономаренко - рассматривается как потенциальный глава прокуратуры Черкасской области. Его имя ранее фигурировало в деле ВАКС: в 2021 году Пономаренко, который тогда работал судьей, осудили за злоупотребление влиянием.
- Андрей Турбар - вероятный претендент на должность руководителя прокуратуры Киевской области. Сейчас возглавляет Бучанскую окружную прокуратуру. Известен как инициатор проекта "Прокурор общины", который предусматривает открытое взаимодействие прокурора с жителями территориальных общин.
В Днепропетровской области кадровых изменений пока не предвидится - действующий руководитель остается в должности.
Напомним:
- Трое кандидатов на должность заместителей генерального прокурора Руслана Кравченко прошли Совет прокуроров. Речь идет о Максиме Крыме, Андрее Лещенко и Марии Вдовиченко.
- После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.
- 21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.