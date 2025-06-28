Из-за вражеской атаки на Одессу погибла супружеская пара, среди пострадавших – дети

В результате атаки российских ударных дронов на Одессу вечером 27 июня погибла супружеская пара, среди пострадавших – двое детей.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС

Детали: Труханов и Кипер сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов тела супругов, которые погибли в результате попадания вражеского дрона в квартиру.

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Кроме того, по данным Кипера, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое детей, пострадавших в результате российской атаки: 7-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения.

Позже Кипер добавил, что известно о четырех пострадавших взрослых. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В ГСЧС уточнили, что Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах.

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Росія вчергове атакувала Одесу БпЛА: двоє загиблих, серед постраждалих – діти. Відео: ДСНС pic.twitter.com/Xib1RCNUk0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2025

Дословно ГСЧС: "Спасено 5 человек, среди них – маленький ребенок.

Предварительно известно о 2 погибших, по меньшей мере 4 пострадавших".

Обновлено: Впоследствии количество пострадавших возросло до 14, из них трое детей.