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Атака на Одесу: двоє загиблих, 17 постраждалих, з них троє дітей

Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 09:13
Атака на Одесу: двоє загиблих, 17 постраждалих, з них троє дітей
фото ДСНС

Внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА на Одесу в ніч на 28 червня загинули двоє і постраждали 17 людей, з них троє дітей. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Одеська обласна прокуратура

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти.

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На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно".

Оновлено: Одеська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок атаки на Одесу загинули двоє місцевих жителів, ще 17 дістали поранення та гострої реакції на стрес, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років.

Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

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Що передувало: У ніч на суботу Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах, люди опинились заблокованими у квартирах. Внаслідок атаки загинуло подружжя. Було відомо, що серед постраждалих двоє дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. 

Загалом у ніч на 28 червня росіяни атакували територію України 23-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знешкодила 22 з них, однак зафіксовано одне влучання та падіння збитих цілей.

Одесабезпілотникивійна
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