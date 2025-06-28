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Атака на Одессу: двое погибших, 17 пострадавших, из них трое детей

Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 09:13
Атака на Одессу: двое погибших, 17 пострадавших, из них трое детей
фото ГСЧС

В результате атаки вражеских ударных БПЛА на Одессу в ночь на 28 июня погибли два человека и пострадали 17, из них трое детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Одесская областная прокуратура

Прямая речь: "В результате ночного удара дронов по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

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На стационарном лечении остаются 6 раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Остальные продолжают лечение амбулаторно".

Обновлено: Одесская областная прокуратура сообщила, что в результате атаки на Одессу погибли двое местных жителей, еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет.

Повреждены 21-этажный дом, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, административное здание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС, автомобили.

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Что предшествовало: В ночь на субботу Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах, люди оказались заблокированными в квартирах. В результате атаки погибла супружеская пара. Было известно, что среди пострадавших двое детей: 7-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения.

Всего в ночь на 28 июня россияне атаковали территорию Украины 23 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО обезвредила 22 из них, однако зафиксировано одно попадание и падение сбитых целей.

Одессабеспилотникивойна
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