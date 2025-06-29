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Зеленський про вихід з Оттавської конвенції: Це сигнал усім партнерам по периметру кордонів РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 29 червня 2025, 19:50
Зеленський про вихід з Оттавської конвенції: Це сигнал усім партнерам по периметру кордонів РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що часто протипіхотні міни не мають альтернатив для оборони, і вихід України з Оттавської конвенції є сигналом усім партнерам по периметру кордонів РФ.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський нагадав, що 29 червня підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО щодо виходу України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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Пряма мова: "Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції й надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивць – знищувати життя всіма методами, які в них є: застосовуючи і хімічну зброю, і балістику, в тому числі, ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так.

Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.

Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський 29 червня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Міністерство закордонних справ пояснило, що через Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва протипіхотних мін, відому під назвою "Оттавська конвенція", Україна опинилась у несправедливій ситуації.

Зеленськиймінування
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