Зеленский о выходе из Оттавской конвенции: Это сигнал всем партнерам по периметру границ РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что часто противопехотные мины не имеют альтернатив для обороны, и выход Украины из Оттавской конвенции является сигналом всем партнерам по периметру границ РФ.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что 29 июня подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

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Прямая речь: "Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц – уничтожать жизни всеми методами, которые у них есть: применяя и химическое оружие, и баллистику, в том числе ракеты средней дальности, а также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, так.

Конечно, мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу. Мы знаем также и сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны.

Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. Это касается всех стран, которые находятся по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 29 июня подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Министерство иностранных дел объяснило, что из-за Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства противопехотных мин, известной под названием "Оттавская конвенция", Украина оказалась в несправедливой ситуации.