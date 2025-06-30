Кличко відсторонив першого заступника, чого вимагали депутати через святкування ним у День жалоби

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонив від виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника – 10 червня депутати Київради проголосували за висловлення недовіри чиновнику через відео, на якому Поворозника зафільмували за святкуванням дня народження в робочий час і в День жалоби.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова мера Києва: "Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно з законом. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду".

Реклама:

Деталі: Він додав, що також ухвалив рішення про проведення службового розслідування "щодо факту нібито якогось "святкування"".

"До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обов’язків", – написав Кличко.

Що було раніше: 10 червня місцевий депутат Андрій Вітренко повідомив, що Київрада висловила недовіру Поворознику.

РЕКЛАМА:

"Київська міська рада проголосувала за недовіру та заборонила Поворознику користуватися будь-яким майном громади – від службових кабінетів і авто до техніки й комунальних приміщень… Місто, яке щодня платить найвищу ціну, не прощає зневаги в День жалоби… Поворозник має піти… Чекаємо вольового рішення від Віталія Кличка", – написав депутат.

Такі дії столичних обранців стали відповіддю на публікацію Іnformer.media, яке повідомляло, що Поворозник разом з іншими чиновниками святкував свій день народження у робочий час та в День жалоби за загиблими.

За даними видання, Поворозник святкував 25 травня на комунальній території Вишгородського "Водоканалу", який знаходиться на березі Київського моря.

Того дня у столиці оголосили День жалоби після масштабного обстрілу РФ, який забрав життя 12 людей.

Журналісти повідомляли, що на свято завітали керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, заступники голови КМДА В’ячеслав Непоп, Владислав Андронов, Петро Пантелеєв, Валентин Мондриївський, Ганна Старостенко, директор Департаменту фінансів Володимир Репік, речниця Кличка Оксана Зінов’єва та начальник управління аналітичного забезпечення міського голови Олексій Комаров.

Поворозник назвав такі закиди маніпуляцією.

"Жінка, яка називає себе журналісткою, відверто бреше. Відео змонтоване умисно маніпулятивно. Бо, по-перше, ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було. І вона це бачила. Сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися.

По-друге, це "кіно" ніяк не є журналістським розслідуванням. Оскільки подібні зйомки неможливі без участі, а точніше – організації силовими органами. Задіяли і дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спеціальний дозвіл. І військовий катер, який курсував невтомно, і з якого теж вели зйомку", – наголосив чиновник.

Він також додав, що в тому відео оприлюднили номери машин представників міської влади і назвав такі дії незаконними.

"І, мабуть, правоохоронні органи повинні пояснити, на підставі чого велося стеження. Чи була на нього санкція. Чи ми живемо в поліцейські державі, де за будь-яким громадянином, без законних підстав, можуть стежити з метою його дискредитації. Розправлятися таким чином з неугодними", – написав Поворозник.

Передісторія: