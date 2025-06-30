Кличко отстранил первого зама, чего требовали депутаты из-за празднования им в День траура

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника – 10 июня депутаты Киевсовета проголосовали за выражение недоверия чиновнику из-за видео, на котором Поворозника сняли за празднованием дня рождения в рабочее время и в День траура.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь мэра Киева: "Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Но, хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя главы КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду".

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Детали: Он добавил, что также принял решение о проведении служебного расследования "по факту якобы какого-то "празднования"".

"К расследованию будут приобщены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение. На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", – написал Кличко.

Что было раньше: 10 июня местный депутат Андрей Витренко сообщил, что Киевсовет выразил недоверие Поворознику.

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"Киевский городской совет проголосовал за недоверие и запретил Поворознику пользоваться любым имуществом общины – от служебных кабинетов и авто до техники и коммунальных помещений... Город, который ежедневно платит самую высокую цену, не прощает пренебрежения в День траура... Поворозник должен уйти... Ждем волевого решения от Виталия Кличко", – написал депутат.

Такие действия столичных избранников стали ответом на публикацию Іnformer.media, которое сообщало, что Поворозник вместе с другими чиновниками праздновал свой день рождения в рабочее время и в День траура по погибшим.

По данным издания, Поворозник праздновал 25 мая на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря.

В тот день в столице объявили День траура после масштабного обстрела РФ, который унес жизни 12 человек.

Журналисты сообщали, что праздник посетили руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, заместители главы КГГА Вячеслав Непоп, Владислав Андронов, Петр Пантелеев, Валентин Мондриевский, Анна Старостенко, директор Департамента финансов Владимир Репик, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева и начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.

Поворозник назвал такие упреки манипуляцией.

"Женщина, которая называет себя журналисткой, откровенно врет. Видео смонтировано умышленно манипулятивно. Потому что, во-первых, никакого празднования, музыки, подарков, веселья не было. И она это видела. Сидели коллеги, ужинали и общались.

Во-вторых, это "кино" никак не является журналистским расследованием. Поскольку подобные съемки невозможны без участия, а точнее – организации силовыми органами. Задействовали и дроны, на использование которых в условиях военного положения требуется специальное разрешение. И военный катер, который курсировал без устали, и с которого тоже вели съемку", – подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что в том видео обнародовали номера машин представителей городской власти и назвал такие действия незаконными.

"И, видимо, правоохранительные органы должны объяснить, на основании чего велась слежка. Была ли на нее санкция. Или мы живем в полицейском государстве, где за любым гражданином, без законных оснований, могут следить с целью его дискредитации. Расправляться таким образом с неугодными", – написал Поворозник.

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