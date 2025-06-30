Іран викликав повіреного у справах України через заявив офіційних осіб

Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані на знак протесту проти нещодавніх коментарів українських офіційних осіб.

Джерело: заява департаменту МЗС Ірану, яку наводить іранське інформаційне агентство ISNA

Деталі: Про які саме йдеться заяви українських посадовців у повідомлення не вказано. В іранському МЗС вказують, що "українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України".

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Тимчасовий повірений у справах України наголосив, що передасть ноту протесту Ірану українському уряду.

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