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Іран викликав повіреного у справах України через заявив офіційних осіб

Олександр ШумілінПонеділок, 30 червня 2025, 17:56
Іран викликав повіреного у справах України через заявив офіційних осіб
Фото: Getty Images

Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані на знак протесту проти нещодавніх коментарів українських офіційних осіб.

Джерело: заява департаменту МЗС Ірану, яку наводить іранське інформаційне агентство ISNA

Деталі: Про які саме йдеться заяви українських посадовців у повідомлення не вказано. В іранському МЗС вказують, що "українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов’язання України щодо поваги до принципів та цілей Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також чотирьох Женевських конвенцій, та підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що породжує міжнародну відповідальність уряду України".

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Тимчасовий повірений у справах України наголосив, що передасть ноту протесту Ірану українському уряду.

Передісторія:

  • У червні внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.
  • Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану, заявив раніше президент Володимир Зеленський. "Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову", - сказав він.

ІранУкраїна
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