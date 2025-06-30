Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц
Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в знак протеста против недавних комментариев украинских официальных лиц.
Источник: заявление департамента МИД Ирана, которое приводит иранское информационное агентство ISNA
Детали: О каких именно заявлениях украинских чиновников идет речь в сообщении не указано. В иранском МИД указывают, что "украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что влечет за собой международную ответственность правительства Украины".
Временный поверенный в делах Украины подчеркнул, что передаст ноту протеста Ирана украинскому правительству.
Предыстория:
- В июне в результате иранских ударов по Израилю погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.
- Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против России, так же на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана, заявил ранее президент Владимир Зеленский. "Это один из самых жестоких режимов в мире, и неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык", - сказал он.