Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц

Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в знак протеста против недавних комментариев украинских официальных лиц.

Источник: заявление департамента МИД Ирана, которое приводит иранское информационное агентство ISNA

Детали: О каких именно заявлениях украинских чиновников идет речь в сообщении не указано. В иранском МИД указывают, что "украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по уважению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, а также четырех Женевских конвенций, и подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что влечет за собой международную ответственность правительства Украины".

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Временный поверенный в делах Украины подчеркнул, что передаст ноту протеста Ирана украинскому правительству.

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