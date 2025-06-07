Операція "Павутина": СБУ показала шлях FPV-дрона від вильоту до ураження літака

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина", на якому зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Джерело: Служба безпеки України

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина": кадри показують шлях одного з FPV-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження літака



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Деталі: Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

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