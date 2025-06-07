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Операція "Павутина": СБУ показала шлях FPV-дрона від вильоту до ураження літака

Катерина ТищенкоСубота, 7 червня 2025, 16:22
Операція Павутина: СБУ показала шлях FPV-дрона від вильоту до ураження літака
скріншот нового відео СБУ

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації "Павутина", на якому зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Передісторія:

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  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ". За даними СБУ, орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.
  • У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією – за оцінками Альянсу щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані.
  • Президент Володимир Зеленський запевнив, що в цій операції спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання зі складів союзників.

СБУРосіяАваковбезпілотники
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