Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що атака українських дронів на російські аеродроми 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту.

Джерело: Фройдінг у подкасті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50".

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Деталі: За словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, уражені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку, швидше за все, не були в робочому стані.

"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць", – сказав він.

"Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", – додав Фройдінг.

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За оцінками Сполучених Штатів, зухвала атака українських безпілотників вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них, повідомили Reuters два американські посадовці, а експерти кажуть, що Москві знадобляться роки, щоб замінити постраждалі літаки.

Незважаючи на втрати, Фройдінг не бачить негайного зменшення кількості російських ударів по Україні, зазначаючи, що Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети на додаток до скидання бомб.

"Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", – зазначив він.

Фройдінг сказав, що Росія відчувала себе в безпеці на своїй величезній території, що також пояснює, чому літаки були мало захищені.

"Після цієї успішної операції це більше не відповідає дійсності. Росії доведеться посилити заходи безпеки", – сказав генерал.

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