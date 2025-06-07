Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%
Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що атака українських дронів на російські аеродроми 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту.
Джерело: Фройдінг у подкасті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова: "За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50".
Деталі: За словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, уражені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку, швидше за все, не були в робочому стані.
"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць", – сказав він.
"Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", – додав Фройдінг.
За оцінками Сполучених Штатів, зухвала атака українських безпілотників вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них, повідомили Reuters два американські посадовці, а експерти кажуть, що Москві знадобляться роки, щоб замінити постраждалі літаки.
Незважаючи на втрати, Фройдінг не бачить негайного зменшення кількості російських ударів по Україні, зазначаючи, що Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети на додаток до скидання бомб.
"Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", – зазначив він.
Фройдінг сказав, що Росія відчувала себе в безпеці на своїй величезній території, що також пояснює, чому літаки були мало захищені.
"Після цієї успішної операції це більше не відповідає дійсності. Росії доведеться посилити заходи безпеки", – сказав генерал.
Передісторія:
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ". За даними СБУ, орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.
- У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією – за оцінками Альянсу щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що в цій операції спецслужби використовували виключно українську зброю і не застосовували обладнання зі складів союзників.