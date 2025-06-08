Синєгубов: Окупанти не можуть змиритися з тим, що люди залишаються і працюють у Харкові

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував, із чим пов'язує масовані російські атаки на Харків 7 червня.

Джерело: Синєгубов у коментарі суспільному мовнику "Суспільне Харків"

Пряма мова Синєгубова: "РФ не може змиритися (з поразками – ред.) на полі бою і дедалі більше вчиняє терор нашого місцевого населення.

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Плюс б'є і по бізнесу. Вони не можуть змиритися з тим, що люди залишаються і працюють у Харкові".

"Думаю, на меті мають енергосектор, однак наші Збройні сили так само працюють на протидію цьому".

Що передувало: У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет.

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Унаслідок нічного російського удару по Харкову нарахували, окрім трьох загиблих, 22 поранених, серед них немовля 1,5 місяці.

У суботу близько 17.35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.

30-річна співробіниця "Укрзалізниці" загинула. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених.

У лікарні помер один з поранених внаслідок удару КАБами по Харкову 7 червня, ще двоє перебувають у вкрай важкому стані, раніше було відомо про одну загиблу.