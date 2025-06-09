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У Кличка бояться, що влада хоче провернути "чернігівський сценарій" у Києві

Ірина Балачук, Українська правдаПонеділок, 9 червня 2025, 11:08

В оточенні мера Києва Віталія Кличка побоюються, що у Києві можуть провернути так званий "чернігівський сценарій" – зробити недієздатною Київраду і передати повноваження органу місцевого самоврядування столиці військовій адміністрації, а отже під контроль Банкової.

Джерело: стаття "Української правди" "Схеми vs "диктатура". Чим пахне нова битва Зеленського і Кличка за Київ"

Деталі: Зазначається, що призначення керівником КМВА Тимура Ткаченка у грудні 2024 року ознаменувало новий виток протистояння між Банковою і мером столиці.

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Ткаченко з перших днів почав критикувати усі дії київської влади. Більше того, він взявся системно блокувати реалізацію великої кількості рішень, ухвалених депутатами Київради.

За словами співрозмовників УП у міськраді, Офіс президента активно допомагає Ткаченку стати суб'єктом ухвалення рішень. Зокрема, через затвердження кандидатів на голів райдержадміністрацій, яких Зеленський замінив масово в кінці травня.

Принаймні один з голів – Максим Бахматов, який раніше був радником Кличка, – наразі є ідейним критиком усіх починань столичної влади.

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Також, за даними джерел УП, досить активне "сприяння" Ткаченко має від силових структур, які на догоду Банковій активно вписалися в боротьбу за київську владу. 

Пряма мова одного із лідерів "Європейської солідарності": "Зараз стоїть задача зробити Київраду недієздатною. Для цього треба, щоб не було кворуму. У нас депутати, які з початку війни служать, зараз всі поголовно отримують відмови на прохання отримати відрядження для участі в засіданнях Київради. Всі попередні роки відпускали їх без проблем, зараз – жодного".

Ще одним способом тиску на владу Києва називають те, що силовики з різних відомств почали активно розслідувати десятки справ щодо київських депутатів, вриватися до них з обшуками, а також "демонстративно принижувати і залякувати".

За словами співрозмовників в оточенні Кличка, зараз "головна задача – залякати і зробити ручними".

"Когось просто, як Володю Прокопіва, по лівій справі закривають під цілодобовий домашній арешт, і він уже не може потрапити на засідання. Когось змушують скласти мандат, щоб спробувати самого Ткаченка завести в Київраду, бо він же балотувався від УДАРу, але не пройшов", – заявило джерело УП.

"УДАРівці" переконані, що блокування роботи Київради є ні чим іншим, як спробою провести в столиці "чернігівський сценарій".

"Коли міська рада довгий час не може зібратися і працювати, то її повноваження в режимі воєнного стану переходять напряму у військову адміністрацію. Тож якщо силовики зможуть довести Київраду до колапсу, то Ткаченко, а отже Банкова, отримає одноосібну владу в столиці", – зазначають автори статті.

Передісторія: 

  • 29 травня мало відбутися засідання Київради, але провести його не змогли через відсутність кворуму. Депутатів чекали понад годину, після чого мер Києва Віталій Кличко, який наразі веде засідання, заявив про тиск і про перенесення засідання.

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