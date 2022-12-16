Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження

Владислав Атрошенко, відсторонений судом від посади міського голови Чернігова, заявив до СБУ та поліції про стеження за ним.

Джерело: Владислав Атрошенко у Facebook

Пряма мова: "Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження".

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Деталі: У заяві Атрошенко заявляє, що 16 грудня о 14:20 він зафіксував, що двоє кремезних чоловіків стежать за його будинком. Один із чоловіків сфотографував його будинок із парку.

Відсторонений мер вважає, що за ним стежать.

Він також зауважує, що фотографувати цивільні об'єкти в умовах воєнного стану неприпустимо.

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Атрошенко просить правоохоронців та спецслужбу перевірити, чи стежать за ним, і вжити заходи, про які повідомити йому.

Цьому передувало: 7 грудня Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення і заявив, що він буде оскаржувати його в апеляційній інстанції.

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