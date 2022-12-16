Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження
Владислав Атрошенко, відсторонений судом від посади міського голови Чернігова, заявив до СБУ та поліції про стеження за ним.
Джерело: Владислав Атрошенко у Facebook
Пряма мова: "Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження".
Деталі: У заяві Атрошенко заявляє, що 16 грудня о 14:20 він зафіксував, що двоє кремезних чоловіків стежать за його будинком. Один із чоловіків сфотографував його будинок із парку.
Відсторонений мер вважає, що за ним стежать.
Він також зауважує, що фотографувати цивільні об'єкти в умовах воєнного стану неприпустимо.
Атрошенко просить правоохоронців та спецслужбу перевірити, чи стежать за ним, і вжити заходи, про які повідомити йому.
Цьому передувало: 7 грудня Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.
Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення і заявив, що він буде оскаржувати його в апеляційній інстанції.
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Передісторія:
- У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
- Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.
- 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
- Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
- Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.