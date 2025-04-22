Суд не віддав заступника Кличка Прокопіва на поруки: домашній арешт і електронний браслет

Голосіївський районний суд Києва відправив заступника мера Києва Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення суд ухвалив у вівторок. Також на Прокопіва вдягнуть електронний засіб контролю.

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Низка депутатів Київради та нардепів пропонували взяти Прокопіва на поруки, але суд не пристав на це.

Пряма мова Винокурової: "Заяви народних депутатів Артура Герасимова та Михайла Саврасова, а також депутатів Київради Міщенка Олександра та Павла Бойченка залишено без задоволення".

Передісторія:

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