Суд не віддав заступника Кличка Прокопіва на поруки: домашній арешт і електронний браслет
Вівторок, 22 квітня 2025, 14:52
Голосіївський районний суд Києва відправив заступника мера Києва Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі "Українській правді"
Деталі: Рішення суд ухвалив у вівторок. Також на Прокопіва вдягнуть електронний засіб контролю.
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Низка депутатів Київради та нардепів пропонували взяти Прокопіва на поруки, але суд не пристав на це.
Пряма мова Винокурової: "Заяви народних депутатів Артура Герасимова та Михайла Саврасова, а також депутатів Київради Міщенка Олександра та Павла Бойченка залишено без задоволення".
Передісторія:
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- Правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.
- Сам Прокопів після вручення йому підозри заявив, що звинувачення проти нього є "абсурдними", а справа проти нього "політична".
- У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.