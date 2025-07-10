Трамп ухилився від відповіді на запитання про паузу у військовій допомозі Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не цікавився питанням про те, хто віддав наказ призупинити військову допомогу Україні.

Джерело: Трамп у відповідь на запитання журналістів у Білому домі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа, коли його запитали, чи дізнався він те, хто саме віддав цей наказ: "Я не думав про це".

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Деталі: Глава Білого дому запевнив, що зараз він зосереджений на ситуації в Україні та постачанні боєприпасів. Тож, за його словами, він "не вдавався" до цього питання.

У відповідь на уточнення, про що говорить той факт, коли важливі рішення в уряді США можуть прийматися без відома президента, Трамп сказав: "Я б знав. Якби рішення було прийняте, я б дізнався. Я б дізнався першим. Скоріше за все, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив".

Після цього Трамп різко переключився на інше запитання.

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Передісторія:

Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.

У Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що поставки Україні американської зброї тривають, проте його адміністрація має переконатися, що і її достатньо і для американських сил.

Нагадаємо: Журналісти CNN отримали аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії, що відбулася торік. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої каденції пригрозив лідерам Росії та Китаю наслідками у разі можливих атак на Україну й Тайвань.

Останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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