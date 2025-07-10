Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не интересовался вопросом о том, кто отдал приказ приостановить военную помощь Украине.

Источник: Трамп в ответ на вопрос журналистов в Белом доме, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа, когда его спросили, узнал ли он, кто именно отдал этот приказ: "Я не думал об этом".

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Детали: Глава Белого дома заверил, что сейчас он сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, по его словам, он "не прибегал" к этому вопросу.

В ответ на уточнение, о чем говорит тот факт, когда важные решения в правительстве США могут приниматься без ведома президента, Трамп сказал: "Я бы знал. Если бы решение было принято, я бы узнал. Я бы узнал первым. Скорее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал".

После этого Трамп резко переключился на другой вопрос.

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Предыстория:

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.

в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.

Напомним: В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".

Журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань.

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