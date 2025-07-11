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Трамп вперше відправить зброю в Україну в рамках президентських повноважень – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 липня 2025, 00:34
Трамп вперше відправить зброю в Україну в рамках президентських повноважень – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту повернення на посаду надішле зброю до Києва, скориставшись президентськими повноваженнями, які часто використовував його попередник Джо Байден. Її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що цей крок свідчить про новий інтерес Трампа до захисту України.

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Більше ніж через три роки після вторгнення Росії в Україну команда Трампа визначить зброю з американських запасів, яку буде відправлено до України відповідно до президентського повноваження щодо скорочення запасів, повідомили джерела, одне з яких зазначило, що її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.

У вівторок Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти країні захиститися від посилення російського тиску.

За словами джерел, пакет може включати перехоплювачі Patriot і ракети середньої дальності, але рішення про конкретне озброєння ще не прийняте. Один із співрозмовників Reuters зазначив, що його прийматимуть на засіданні в четвер.

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Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, затверджену колишнім президентом Джо Байденом, який був рішучим прихильником Києва. Президентська влада щодо використання запасів зброї дозволяє президенту використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Видання додає, що Пентагон і Білий дім не відразу відповіли на запит про коментар.

Дослівно Reuters: "Позиція президента-республіканця (Трампа – ред.) щодо захисту України була непослідовною. Іноді він критикував витрати США і висловлювався на користь Росії, але також іноді висловлював підтримку Києву і критикував Кремль".

Деталі: США мають 3,86 млрд доларів, що залишилися в рамках Президентської програми допомоги Україні. Останнє виділення коштів у розмірі 500 млн доларів було зроблене Байденом 9 січня.

Головними пріоритетами України є ракети-перехоплювачі Patriot і високоточні ракети GMLRS, які можуть бути включені в пакет. Зброя може бути доставлена на передову протягом декількох днів, оскільки запаси знаходяться в Європі.

Конгрес схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової підтримки для України і союзних країн за майже 3,5 роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, Сполучені Штати відновили поставки Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Передісторія

  • Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.
  • У Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.
  • Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
  • Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що поставки Україні американської зброї тривають, проте його адміністрація має переконатися, що і її достатньо і для американських сил.

Трампдопомога Українізброя
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