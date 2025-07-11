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Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 11 июля 2025, 00:34
Трамп впервые отправит оружие в Украину в рамках президентских полномочий – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения на пост отправит оружие в Киев, воспользовавшись президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден. Его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует о новом интересе Трампа к защите Украины.

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Более чем через три года после вторжения России в Украину команда Трампа определит оружие из американских запасов, которое будет отправлено в Украину в соответствии с президентским полномочием по сокращению запасов, сообщили источники, один из которых отметил, что его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

Во вторник Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия, чтобы помочь стране защититься от усиления российского давления.

По словам источников, пакет может включать перехватчики Patriot и ракеты средней дальности, но решение о конкретном вооружении еще не принято. Один из собеседников Reuters отметил, что его будут принимать на заседании в четверг.

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До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, утвержденное бывшим президентом Джо Байденом, который был решительным сторонником Киева. Президентская власть по использованию запасов оружия позволяет президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Издание добавляет, что Пентагон и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментарии.

Дословно Reuters: "Позиция президента-республиканца (Трампа – ред.) по защите Украины была непоследовательной. Иногда он критиковал расходы США и высказывался в пользу России, но также иногда выражал поддержку Киеву и критиковал Кремль".

Детали: США имеют 3,86 млрд долларов, оставшихся в рамках Президентской программы помощи Украине. Последнее выделение средств в размере 500 млн долларов было сделано Байденом 9 января.

Главными приоритетами Украины являются ракеты-перехватчики Patriot и высокоточные ракеты GMLRS, которые могут быть включены в пакет. Оружие может быть доставлено на передовую в течение нескольких дней, поскольку запасы находятся в Европе.

Конгресс одобрил почти 175 миллиардов долларов помощи и военной поддержки для Украины и союзных стран за почти 3,5 года с момента полномасштабного вторжения России.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Предыстория

  • Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
  • в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.
  • Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
  • Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.

Трамппомощь Украинеоружие
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