Трамп: НАТО оплатить озброєння США для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу NBC, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків".

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"Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх".

Деталі: Видання CNN зазначило, що звернулося до НАТО за коментарем з цього приводу.

Також Трамп повідомив, що в понеділок зробить "важливу заяву" щодо Росії, але не надав додаткових подробиць.

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Пряма мова Трампа: "Я розчарований Росією... у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії".

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп вперше з моменту повернення на посаду надішле зброю до Києва, скориставшись президентськими повноваженнями, які часто використовував його попередник Джо Байден. Її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.

ЗМІ також повідомляли, Сполучені Штати відновили поставки Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.