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Трамп: НАТО оплатит вооружение США для Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 11 июля 2025, 03:24
Трамп: НАТО оплатит вооружение США для Украины
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США вооружения в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это вооружение "на сто процентов".

Источник: Трамп в эфире телеканала NBC, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Мы отправляем вооружение в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов".

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"Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их".

Детали: Издание CNN отметило, что обратилось к НАТО за комментарием по этому поводу.

Также Трамп сообщил, что в понедельник сделает "важное заявление" по России, но не предоставил дополнительных подробностей.

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Прямая речь Трампа: "Я разочарован Россией... в понедельник сделаю важное заявление по России".

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что Трамп впервые с момента возвращения на пост отправит оружие в Киев, воспользовавшись президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден. Его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

СМИ также сообщали, что Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

ТрампСШАоружиеНАТО
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