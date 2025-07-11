Росіяни заявили про атаку БпЛА: вибухи чули в Тулі та під Москвою, де працює завод дронів

Російська влада заявила про масовану атаку дронів на різні регіони РФ, вибухи чули в Курській області, в місті Тула Тульської області та в Дубні під Москвою, де розташований завод "Кронштадт", який виробляє дрони.

Джерело: Telegram-канал Astra, губернатор Курської області Олександр Хінштейн, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв, губернатор Липецької області Ігор Артамонов та Міноборони РФ у Telegram

Деталі: За словами Хінштейна, атака дронів розпочалася пізно ввечері 10 липня.

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"Український безпілотник завдав удару по підприємству ТОВ "Псельское" в селі Мале Солдатське Біловського району. Унаслідок атаки виникла пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка", – повідомив губернатор, зазначивши, що постраждалих немає.

Пізніше він додав, що також атакували селище Карла Лібкнехта Курчатовського району.

"Унаслідок удару по одному з об'єктів сталося загоряння складу з дошкою на площі близько 50 квадратних метрів. Пожежні розрахунки перебувають на місці, триває ліквідація відкритого горіння, проливання і розбір конструкцій. Загиблих і постраждалих немає", – повідомив Хінштейн.

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Близько першої години ночі Telegram-канал Astra повідомив про введення обмежень на польоти в московському аеропорту Жуковський.

Вибухи чули в підмосковній Дубні. За даними місцевих жителів, БпЛА атакували підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Це підприємство вже атакували в травні цього року.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО нібито знищила один безпілотник, який летів на Москву.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – написав чиновник.

Про атаку БпЛА вночі також повідомляли жителі міста Луховиці Московської області. Astra зазначає, що поруч із місцем передбачуваної атаки розташовані Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна і місцева нафтобаза. Що саме атакували, наразі достовірно невідомо.

Також про велику кількість вибухів повідомили жителі Тули. Зокрема, гучно було в Пролетарському районі, де розташовані 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ. Їх усіх вже атакували у травні та червні цього року.

Вибухи у Тулі, де розташовані 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ: перше розробляє високоточну керовану зброю, друге виготовляє РСЗВ, третє – керовану зброю та системи ППО. Відео з Telegram‑каналу Astra. Обережно: на відео присутня нецензурна лексика pic.twitter.com/Bnx5LxZ9ow — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 11, 2025

Astra геолокувала відео очевидців і дійшла висновку, що дрони могли атакувати АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню, або АТ "Щегловский вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, що розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю.

Про наслідки атак поки що нічого невідомо.

"Конструкторське бюро приладобудування" БпЛА вже атакували 18 і 20 червня. 18 червня було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. 20 червня один безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції, повідомлялося, що там пошкоджено дах і стіни. Підприємство зупинило роботу.

АТ "Щегловський вал" дрони атакували 25 травня. Тоді було пошкоджено один із цехів підприємства (дах і скління).

НВО "СПЛАВ" безпілотники атакували 7 і 22 травня – під час останньої атаки було уражено один із діючих цехів підприємства і горіла електропідстанція.

Атаку на Тульську область підтвердив губернатор Дмитро Міляєв.

За його словами, над регіоном нібито збили 13 БпЛА, одна людина загинула і одна дістала поранення.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що один безпілотник "упав" на територію одного із сільгосппідприємств Хлевенського району, унаслідок чого "виникло загоряння, яке оперативно ліквідували", одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

За даними Міноброни РФ, засоби ППО нібито перехопили і знищили 155 українських безпілотників.

Зокрема, 53 БпЛА нібито збили над Курською областю, 19 – над Брянською, 15 – над Смоленською, 14 – над Бєлгородською, 13 – над Тульською, по 11 – над Орловською і Московською, 4 – над Липецькою, по 2 – над Ростовською і Калузькою областями. Також 7 дронів нібито збили над територією тимчасово окупованого Криму і 4 над акваторією Чорного моря.

Російське Міноборони не називає загальної кількості дронів, які атакували РФ, а повідомляє тільки число тих, які нібито вдалося уразити. Також відомство нічого не повідомляє про наслідки атаки.