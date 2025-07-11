Россияне заявили об атаке БпЛА: взрывы слышали в Туле и под Москвой, где работает завод дронов

Российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на разные регионы РФ, взрывы слышали в Курской области, в городе Тула Тульской области и в Дубне под Москвой, где расположен завод "Кронштадт" производящий дроны.

Источник: Telegram-канал Astra, губернатор Курской области Александр Хинштейн, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Минобороны РФ в Telegram

Детали: По словам Хинштейна, атака дронов началась поздно вечером 10 июля.

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"Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", – сообщил губернатор, отметив, что пострадавших нет.



Позже он добавил, что также был атакован поселок Карла Либкнехта Курчатовского района.

"В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идёт ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет", – сообщил Хинштейн.



Около часа ночи Telegram-канал Astra сообщил о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Жуковский.

Взрывы слышали в подмосковной Дубне. По данным местных жителей, БпЛА атаковали предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Это предприятие уже атаковали в мае этого года.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО якобы уничтожила один беспилотник, летевший на Москву.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал чиновник.

Об атаке БпЛА ночью также сообщали жители города Луховицы Московской области. Astra отмечает, что рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза. Что именно было целью атаки, на данный момент достоверно неизвестно.

Также о большом количестве взрывов сообщил жители Тулы. В частности, громко было в Пролетарском районе, где расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Их все уже атаковали в мае и июне этого года.

Astra геолоцировала видео очевидцев и пришла к выводу, что дроны могли атаковать АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственное объединение СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня, или АО "Щегловский вал" – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.

О последствиях атак пока ничего неизвестно.



"Конструкторское бюро приборостроения" БпЛА уже атаковали 18 и 20 июня. 18 июня было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. 20 июня один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции, сообщалось, что там повреждена крыша и стены. Предприятие остановило работу.

АО "Щегловский вал" дроны атаковали 25 мая. Тогда был поврежден один из цехов предприятия (крыша и остекление).

НПО "СПЛАВ" беспилотники атаковали 7 и 22 мая – во время последней атаки был поражен один из действующих цехов предприятия и горела электроподстанция.

Атаку на Тульскую область подтвердил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, над регионом якобы сбили 13 БпЛА, один человек погиб и один получил ранения.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что один беспилотник "упал" на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района, в результате чего "возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано", один человек погиб и еще один получил ранения.



По данным Миноброны РФ, средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников.

В частности, 53 БпЛА якобы сбили над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 – над Орловской и Московской, 4 – над Липецкой, по 2 – над Ростовской и Калужской областями. Также 7 дронов якобы сбили над территорией временно оккупированного Крыма и 4 над акваторией Черного моря.

Российское Минобороны не называет общего количества дронов, которые атаковали РФ, а сообщает только число тех, которые якобы удалость поразить. Также ведомство ничего не сообщает о последствиях атаки.