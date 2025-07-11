Буданов: Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця року
П'ятниця, 11 липня 2025, 17:33
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе захопити усю Донецьку область до кінця 2025 року.
Джерело: Буданов в коментарі Вloomberg
Пряма мова: "Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця року".
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Деталі: За словами Буданова, російські війська "мають політичну мету оголосити про вторгнення" в Дніпропетровську область і мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів, додав він.
Також Буданов сказав, що припинення бойових дій задовго до кінця року реалістичне. "Чи є це реалістичним – так. Чи є це складним – ні… Для цього потрібно принаймні три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.
Передісторія:
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- За даними аналітичного проєкту DeepState протягом червня російські війська окупували 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.
- На оперативних картах щодо ситуації на фронті Генеральних штаб 1 липня уперше з лютого показав просування росіян на Сумщині (Північно-Слобожанському напрямку).