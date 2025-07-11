Буданов: Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця року

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе захопити усю Донецьку область до кінця 2025 року.

Джерело: Буданов в коментарі Вloomberg

Пряма мова: "Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця року".

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Деталі: За словами Буданова, російські війська "мають політичну мету оголосити про вторгнення" в Дніпропетровську область і мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів, додав він.

Також Буданов сказав, що припинення бойових дій задовго до кінця року реалістичне. "Чи є це реалістичним – так. Чи є це складним – ні… Для цього потрібно принаймні три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.

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