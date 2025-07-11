Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года
Пятница, 11 июля 2025, 17:33
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца 2025 года.
Источник: Буданов в комментарии Вloomberg
Прямая речь: "Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года".
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Детали: По словам Буданова, российские войска "имеют политическую цель объявить о вторжении" в Днепропетровскую область и задачу создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров, добавил он.
Также Буданов сказал, что прекращение боевых действий задолго до конца года реалистично. "Реалистично ли это – да. Является ли это сложным – нет... Для этого нужно как минимум три стороны – Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", – сказал он.
Предыстория:
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- По данным аналитического проекта DeepState, в течение июня российские войска оккупировали 556 кв. км украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году.
- На оперативных картах по ситуации на фронте Генеральный штаб 1 июля впервые с февраля показал продвижение россиян в Сумской области (Северо-Слобожанском направлении).