Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца 2025 года.

Источник: Буданов в комментарии Вloomberg

Прямая речь: "Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года".

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Детали: По словам Буданова, российские войска "имеют политическую цель объявить о вторжении" в Днепропетровскую область и задачу создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров, добавил он.

Также Буданов сказал, что прекращение боевых действий задолго до конца года реалистично. "Реалистично ли это – да. Является ли это сложным – нет... Для этого нужно как минимум три стороны – Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", – сказал он.

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