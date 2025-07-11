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Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года

Александр ШумилинПятница, 11 июля 2025, 17:33
Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года
Фото: УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца 2025 года.

Источник: Буданов в комментарии Вloomberg

Прямая речь: "Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года".

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Детали: По словам Буданова, российские войска "имеют политическую цель объявить о вторжении" в Днепропетровскую область и задачу создать еще одну буферную зону глубиной до 10 километров, добавил он.

Также Буданов сказал, что прекращение боевых действий задолго до конца года реалистично. "Реалистично ли это – да. Является ли это сложным – нет... Для этого нужно как минимум три стороны – Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", – сказал он.

Предыстория:

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  • По данным аналитического проекта DeepState, в течение июня российские войска оккупировали 556 кв. км украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году.
  • На оперативных картах по ситуации на фронте Генеральный штаб 1 июля впервые с февраля показал продвижение россиян в Сумской области (Северо-Слобожанском направлении).

Будановвойна
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