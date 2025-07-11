"Якщо виживу": Буданов хоче лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов хоче залишитися на своїй посаді до закінчення війни з Росією.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Bloomberg

Деталі: Наступного місяця Буданов відзначатиме п'ять років на посаді голови військової розвідки, "Якщо я виживу", – сказав він. На прохання пояснити, генерал-лейтенант відповів, що "все може статися", і згадав про меморіал у відомстві, присвячений офіцерам розвідки, які загинули при виконанні службових обов'язків. За його словами, там є багато місця для інших імен.

Реклама:

Він сказав, що сподівається залишитися на своїй посаді до закінчення війни. "Зараз моя мрія зупинити цю війну, – сказав Буданов. "Україна – країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим би я хотів займатися".

Буданов охарактеризував співпрацю української розвідки із західними колегами як "чудову", додавши, що очікує на продовження обміну інформацією. За його словами, Україна залежить від США в питаннях раннього попередження про запуски ракет і доступу до супутникових знімків.

Bloomberg зазначає, що керівник воєнної розвідки став однією з найпопулярніших публічних осіб в Україні, увійшовши до трійки найбільш авторитетних посадовців, як показало нещодавнє соціологічне опитування групи "Рейтинг", проведене 4-5 липня. Згідно з його даними, Буданову довіряють 56% українців, порівняно з 67% у Зеленського і 73% у колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Британське видання The Economist у матеріалі "Політичні чвари в Україні стають запеклими" писало, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак у дев’ятий раз намагається усунути голову ГУР Кирила Буданова, але той утримується на посаді.

Джерела, близькі до Єрмака, називають Буданова "непередбачуваним революціонером", який нібито будує власну політичну команду. "90% Офісу президента вважають його божевільним, а 10% – генієм", – цитувало видання одного з інсайдерів.