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"Если выживу": Буданов хочет оставаться во главе ГУР до конца войны с Россией

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 19:11
Если выживу: Буданов хочет оставаться во главе ГУР до конца войны с Россией
Кирилл Буданов. фото ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов хочет остаться на своей должности до окончания войны с Россией.

Источник: Буданов в интервью Bloomberg

Детали: В следующем месяце Буданов будет отмечать пять лет на посту главы военной разведки, "Если я выживу", – сказал он. На просьбу объяснить, генерал-лейтенант ответил, что "все может произойти", и упомянул о мемориале в ведомстве, посвященном офицерам разведки, погибшим при выполнении служебных обязанностей. По его словам, там есть много места для других имен.

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Он сказал, что надеется остаться на своей должности до окончания войны. "Сейчас моя мечта остановить эту войну, – сказал Буданов. "Украина – страна возможностей. В будущем я решу, чем бы я хотел заниматься".

Буданов охарактеризовал сотрудничество украинской разведки с западными коллегами как "замечательное", добавив, что ожидает продолжения обмена информацией. По его словам, Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о запусках ракет и доступа к спутниковым снимкам.

Bloomberg отмечает, что руководитель военной разведки стал одним из самых популярных публичных лиц в Украине, войдя в тройку наиболее авторитетных чиновников, как показал недавний социологический опрос группы "Рейтинг", проведенный 4-5 июля. Согласно его данным, Буданову доверяют 56% украинцев, по сравнению с 67% у Зеленского и 73% у бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

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Напомним: Британское издание The Economist в материале "Политические распри в Украине становятся ожесточенными" писало, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак девятый раз пытается отстранить главу ГУР Кирилла Буданова, но тот удерживается на должности.

Источники, близкие к Ермаку, называют Буданова "непредсказуемым революционером", который якобы строит собственную политическую команду. "90% Офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% - гением", - цитировало издание одного из инсайдеров.

БудановГУР
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