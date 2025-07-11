"Если выживу": Буданов хочет оставаться во главе ГУР до конца войны с Россией
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов хочет остаться на своей должности до окончания войны с Россией.
Источник: Буданов в интервью Bloomberg
Детали: В следующем месяце Буданов будет отмечать пять лет на посту главы военной разведки, "Если я выживу", – сказал он. На просьбу объяснить, генерал-лейтенант ответил, что "все может произойти", и упомянул о мемориале в ведомстве, посвященном офицерам разведки, погибшим при выполнении служебных обязанностей. По его словам, там есть много места для других имен.
Он сказал, что надеется остаться на своей должности до окончания войны. "Сейчас моя мечта остановить эту войну, – сказал Буданов. "Украина – страна возможностей. В будущем я решу, чем бы я хотел заниматься".
Буданов охарактеризовал сотрудничество украинской разведки с западными коллегами как "замечательное", добавив, что ожидает продолжения обмена информацией. По его словам, Украина зависит от США в вопросах раннего предупреждения о запусках ракет и доступа к спутниковым снимкам.
Bloomberg отмечает, что руководитель военной разведки стал одним из самых популярных публичных лиц в Украине, войдя в тройку наиболее авторитетных чиновников, как показал недавний социологический опрос группы "Рейтинг", проведенный 4-5 июля. Согласно его данным, Буданову доверяют 56% украинцев, по сравнению с 67% у Зеленского и 73% у бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.
Напомним: Британское издание The Economist в материале "Политические распри в Украине становятся ожесточенными" писало, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак девятый раз пытается отстранить главу ГУР Кирилла Буданова, но тот удерживается на должности.
Источники, близкие к Ермаку, называют Буданова "непредсказуемым революционером", который якобы строит собственную политическую команду. "90% Офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% - гением", - цитировало издание одного из инсайдеров.