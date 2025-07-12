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Польща підняла винищувачі через ракетні удари Росії по заходу України

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 04:41
Польща підняла винищувачі через ракетні удари Росії по заходу України
Фото: Getty Images

Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно: "У зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.

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Деталі: Відомство повідомило, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активізувало всі доступні сили та засоби для реагування на ситуацію. Зокрема, у небо було піднято чергові пари винищувачів, а також приведено в стан найвищої бойової готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

Передісторія:

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ПольщаППО
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