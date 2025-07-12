Польща підняла винищувачі через ракетні удари Росії по заходу України
Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.
Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х
Дослівно: "У зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.
Деталі: Відомство повідомило, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активізувало всі доступні сили та засоби для реагування на ситуацію. Зокрема, у небо було піднято чергові пари винищувачів, а також приведено в стан найвищої бойової готовності системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.
Передісторія:
- У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.
- Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БпЛА.