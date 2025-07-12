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Польша подняла истребители из-за ракетных ударов России по западу Украины

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 04:41
Польша подняла истребители из-за ракетных ударов России по западу Украины
Фото: Getty Images

Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х

Дословно: "В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве.

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Детали: Ведомство сообщило, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил активизировало все доступные силы и средства для реагирования на ситуацию. В частности, в небо были подняты очередные пары истребителей, а также приведены в состояние высокой боевой готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

ПольшаПВО
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