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Россия обстреляла Никополь: погибла 27-летняя женщина, еще двое человек ранены

Ольга КацимонСуббота, 12 июля 2025, 13:42
Россия обстреляла Никополь: погибла 27-летняя женщина, еще двое человек ранены
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Никополе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла 27-летняя женщина.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак

Дословно: "В Никополе погибла 27-летняя женщина. Враг убил её, обстреляв город из тяжёлой артиллерии. Соболезнования родным…"

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Детали: Ещё двое мирных жителей получили ранения: 35-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 86-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.

 

В результате вражеской атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи.

Предыстория:

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НикопольДнепропетровская областьроссийско-украинская войнаобстрел
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