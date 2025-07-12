Россия обстреляла Никополь: погибла 27-летняя женщина, еще двое человек ранены
Суббота, 12 июля 2025, 13:42
В Никополе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла 27-летняя женщина.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак
Дословно: "В Никополе погибла 27-летняя женщина. Враг убил её, обстреляв город из тяжёлой артиллерии. Соболезнования родным…"
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Детали: Ещё двое мирных жителей получили ранения: 35-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 86-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.
В результате вражеской атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередачи.
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- На рассвете 12 июля россияне атаковали Черновицкую область четырьмя БпЛА типа "Шахед" и ракетой. Погибли два человека.