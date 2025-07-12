Удар по Чернівцях: кількість постраждалих зросла до 26, з них троє "важких"
Субота, 12 липня 2025, 16:50
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Чернівцях зросла до 26 осіб, загинуло двоє людей.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк у Telegram
Пряма мова: "Кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару зросла до 26 осіб.
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7 з них зараз перебувають у наших лікарнях: 3 у важкому стані, 4 – прооперовані.
Всім іншим постраждалим медики надали першу медичну допомогу на місці падіння уламків ворожої ракети".
Що передувало: На світанку 12 липня росіяни атакували Чернівецьку область 4 БпЛА типу "Шахед" та ракетою, загинули дві людини: 43-річний чиновник Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослав Лазаренко та 25-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко. Також повідомлялося про 12 поранених.