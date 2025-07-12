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Удар по Черновцам: количество пострадавших возросло до 26, из них трое "тяжелых"

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 16:50
Удар по Черновцам: количество пострадавших возросло до 26, из них трое тяжелых
разрушения в Черновцах 12 июля, фото: ГСЧС Буковины

Количество пострадавших в результате российского удара по Черновцам возросло до 26 человек, двое человек погибли.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram

Прямая речь: "Число пострадавших в Черновцах в результате российского удара возросло до 26 человек.

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7 из них сейчас находятся в наших больницах: 3 в тяжелом состоянии, 4 – прооперированы.

Всем остальным пострадавшим медики оказали первую медицинскую помощь на месте падения обломков вражеской ракеты".

разрушения в Черновцах 12 июля, фото: ГСЧС Буковины
разрушения в Черновцах 12 июля, фото: ГСЧС Буковины

Что предшествовало: На рассвете 12 июля россияне атаковали Черновицкую область 4 БПЛА типа "Шахед" и ракетой, погибли два человека: 43-летний чиновник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области Святослав Лазаренко и 25-летняя заведующая аптеки Диана Кравченко. Также сообщалось о 12 раненых.

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